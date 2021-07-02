После выброса хлора перекрыта выездная дорога из Ижевска

Фото: Алексей Иванов

ПО словам очевидцев, выезд из Ижевска в сторону Песочной улицы перекрыт. Каждую машину останавливают - пропускают только тех, кто едет домой. Судя по всему, передвижение пешеходов не ограничено.

«В парке Кирова люди ходят по основной аллее. Пахнет хлором», — рассказывает очевидец, читатель «Комсомолки» Алексей.

«Я была в парке Кирова, гуляла. Вдруг оттуда начали всех выгонять по громкоговорителям. Приехали спасатели», — говорит ижевчанка Мария

О выбросе хлора стало известно поздно вечером 2 июля. ЧП случилось на станции подъема воды. Жителей просят покинуть территорию городка Металлургов.