Пострадавших нет: спасатели ликвидируют последствия выброса хлора в Ижевске

Фото: пресс-служба МЧС по УР

Выброс хлора, произошедший вечером 2 июля воды в Ижевске на станции подъема по адресу ул. Песочная, 9а, ликвидируют силами Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, Поисково-спасательной службы Удмуртии и Управления Роспотребнадзора по Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по УР.

«Проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы. Проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сейчас ведется оповещение жителей городка Металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения.