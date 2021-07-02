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Происшествия2 июля 2021 21:35

Пострадавших нет: спасатели ликвидируют последствия выброса хлора в Ижевске

Проводятся замеры предельно допустимых концентраций вещества
Дмитрий Коренев
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Фото: пресс-служба МЧС по УР

Фото: пресс-служба МЧС по УР

Выброс хлора, произошедший вечером 2 июля воды в Ижевске на станции подъема по адресу ул. Песочная, 9а, ликвидируют силами Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, Поисково-спасательной службы Удмуртии и Управления Роспотребнадзора по Республике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по УР.

«Проводятся работы по ликвидации аварии, выставлены водяные завесы. Проводятся замеры предельно допустимых концентраций опасных веществ. По предварительной информации, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Сейчас ведется оповещение жителей городка Металлургов с помощью смс-рассылки и систем оповещения.

2 июня в Ижевске произошла авария с выбросом хлора
Выезд из города перекрыли, часть жителей эвакуировали, обошлось без пострадавших.