«Внутренний воздух чистый»: что сейчас с животными в зоопарке после выброса хлора в Ижевске?

Утечка хлора произошла второго июля около 20:15

Как сообщает директор Зоопарка Удмуртии, Светлана Малышева, с животными все впорядке, они все находятся во внутренних помещениях, где воздух чистый и есть кондиционеры.

«Все отработано в регламенте гражданской обороны, все животные во внутренних помещениях, у них есть кондиционер, внутренний воздух чистый. Все в порядке, мы все на месте, мы работаем» - говорит женщина.

Напомним, на станции подъема воды по адресу улица Песочная, 9а произошел выброс хлора. А также были эвакуированы жильцы общежития на Песочной.