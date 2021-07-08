Где выгодно купить гибкий камень в Ижевске?

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Сейчас ООО «Кадастр ПРОФИ» – единственная компания в Ижевске, которая самостоятельно производит гибкий камень, – покрытие для стен, полов и потолков. Оно идеально подойдет для тех, кто хочет облагородить свой дом, не покупая дорогостоящую каменную кладку.

Главное преимущество гибкого камня – это его пластичность. Он может покрыть любые сложные поверхности: углы, колонны, ниши и карнизы. При этом материал состоит из трех слоев: натуральная каменная крошка, связующая и эластичная основы. Кроме этого, гибкий камень можно заказать как на холсте, так и на утеплителе, что отлично подойдет для внешней отделки стен.

Также отмечают прочность и долговечность гибкого камня. Если этот материал правильно использовать, то он может прослужить более 25 лет. В компании «Кадастр ПРОФИ» на материал наносят специальное покрытие, которое защищает от ультрафиолета. Гибкий камень – водостойкий и жаропрочный (он замечательно выдерживает температуры от -40 до 80 °C).

Благодаря собственному производству «Кадастр ПРОФИ» не завышает цены. Компании не нужно покупать готовый материал и оплачивать его транспортировку. Ее цеха находятся в Ижевске. Кроме этого, «Кадастр ПРОФИ» ищет подход к каждому клиенту. Компания не только предлагает дизайн гибкого камня на вкус покупателя, но и готова сделать хорошую скидку за большой заказ.

Волноваться насчет безопасности гибкого камня не стоит. Покрытие от «Кадастр ПРОФИ» выполнено из натуральных материалов и получило пожарный и медицинский сертификаты соответствия.

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