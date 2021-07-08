Билайн занял второе место по скорости мобильного интернета

.

Участники независимого исследования (замеры скорости на своих смартфонах для исследования провели 25 тыс. человек) также определили скорость мобильного интернета в России: 34 Мбит/с на загрузку и 13,7 Мбит/с на отдачу.

Как сообщила пресс-служба Билайн, второе место в рейтинге стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы в развитие сети. Последние два года Билайн ежеквартально увеличивает мощность сети в Москве и во всех регионах страны.

С начала 2019 года оператор построил больше базовых станций 4G, чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей.

Билайн в Удмуртии реализует программу развития сети, запуская новые базовые и внедряя новые технические решения. Сейчас обновленная сеть оператора обеспечивает более высокие скорости мобильного интернета, что позволяет жителям получать доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха.

Компания планирует и дальше поддерживать высокую скорость позитивных изменений и продолжить инвестиционную программу в развитие сети, показав самый значительный рост CAPEX среди конкурентов.

Новости компании

Понравилась статья? Ставьте лайк! Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, следите за новостями в сети «ВКонтакте», в Фейсбуке и Одноклассниках.