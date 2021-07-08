Девятиклассника из Удмуртии задержали за хранение и сбыт наркотиков

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В Воткинске 16-летний девятиклассник задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, при задержании школьник имел при себе крупную партию запрещенных веществ.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Установлено, что парень причастен к сбыту спрятанных в тайниках наркотиков через интернет. Тайники были найдены, наркотики изъяты.

Расследование продолжается, принимаются меры по установлению обстоятельств преступлений.

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