Тарифы на ЖКХ в Ижевске: Как изменится стоимость «коммуналки» с 1 июля?

Фото: Сергей Грачев

Традиционно с 1 июля по всей России произойдет рост тарифов за коммунальные услуги. Рассказываем, насколько цены повысятся в Ижевске.

Повысили в пределах нормы

Еще в октябре 2020 года депутаты Гордумы Ижевска согласовали предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2021 год. Для большинства горожан услуги ЖКХ подорожают не более чем на 8% в среднем.

Самое большое повышение по тарифам в Ижевске произойдет с водоснабжением и водоотведением. Сети, которые принадлежат «Ижводоканалу» износились на 60% – всего на 10% ниже до «полного коллапса», как утверждают специалисты предприятия. А с помощью дополнительных средств «Ижводоканал» планирует реконструировать и построить 15 км сетей водоснабжения, 10 км сетей водоотведения, цеха по производству гипохлорита натрия и сооружений повторного использования промывных вод.

Уже в июле жители Ижевска обнаружат, что плата за «коммуналку» выросла Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Наоборот, тарифы на горячую воду и отопление в этом году не превысят норму.

«Это связано с концессионным соглашением, которое было подписано в Ижевске в 2016 году. По нему как раз и был рост свыше предельных индексов. А уже с этого года рост тарифа составит 3,4%», – объяснил Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии».

Кстати, в этом году не произойдет повышения платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Это «Комсомолке» подтвердили представители регионального оператора «Спецавтохозяйство».

Как выросли тарифы:

Таблица роста тарифов

На примере одной квартиры

В двухкомнатной квартире дома N по ул. Буммашевской живет Кристина (имя изменено). Она прописана одна, но у девушки часто гостит молодой человек, так что ресурсы тратятся за двоих.

Ижевчанка покупает питьевую воду в автомате и часто заказывает еду, поэтому она редко моет посуду. Расход по ХВС за месяц у нее составил 4,9 куб. метров. Однако, Кристина любит расслабиться в горячей ванне раз в две недели, поэтому за месяц она потратила 5,1 куб. метров ГВС.

Самый большой рост тарифа – за холодную воду и водоотведение Фото: Сергей ГРАЧЕВ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ижевчанка работает из дома, поэтому у нее практически всегда включены компьютер и графический планшет. В жаркую погоду девушка включает кондиционер, и, когда к ней приходят подруги, они могут играть в Just Dance («Джаст Дэнс») на приставке хоть всю ночь напролет. Так, в платежке Кристины красуется цифра – 302 кВт.ч. Столько она потратила за электроэнергию.

За отопление в этом месяце ей насчитали 0,54891 Гкал.

Сумма всех ее коммунальных платежей составила 3 115,35 рублей. Если Кристина потратит столько же ресурсов и в следующем месяце, то с новыми тарифами сумма вырастет до 3 310,6 рублей, и девушке придется отдавать за «коммуналку» на 6% больше.

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