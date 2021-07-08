Мировые эксперты проверили качество интернета в Удмуртии

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Компания Ookla (Укла) – мировой эксперт по анализу скорости интернета обнародовала итоги независимого исследования по качеству передачи данных в России. Лучшие результаты в стране показал МегаФон, опередив других операторов по ключевым показателям.

Ookla изучила миллионы данных из приложения Speedtest (Спидтест) в разных регионах страны. В Удмуртии в первом полугодии этого года эксперты проанализировали более 50 000 тестов, сделанных пользователями всех операторов связи. Замеры подтвердили, что интернет МегаФона - самый быстрый. Средняя скорость скачивания в республике – 25,03 Мбит/с.

В компании объяснили, что показать высокие результаты удалось за счет активного развития сети: в первом полугодии 2021 года инженеры МегаФона, действительно, развивали сеть ускоренными темпами. За это время по России было реализовано 75% годового плана по строительству базовых станций LTE и расширена инвестиционная программа строительства сети четвёртого поколения на второе полугодие. Основным фокусом в развитии стали территории за пределами крупных населённых пунктов.

Так, только в Удмуртии в этом году скорость мобильного интернета улучшили для 25 тысяч жителей. В 33 населенных пунктах республики связисты МегаФона провели модернизацию телеком-объектов и запустили сеть 4G, чтобы абоненты могли 2 раза быстрее загружать интернет-страницы, смотреть мобильное-ТВ и скачивать видео.

Быстрый интернет позволяет играть без задержек в онлайн-игры, запускать стримы, слушать музыку, общаться в соцсетях и мессенджерах, смотреть фильмы и передавать файлы любого объема. Например, скачать в «ТикТоке» минутное видео можно всего за считанные секунды.

«МегаФон сохраняет лидерство по скорости мобильного интернета в России пять лет подряд. За это время общий объём мобильного трафика в нашей сети увеличился в три раза. Меняется и потребление контента: если в 2017 году 65% трафика приходилось на видеосервисы и социальные сети, то сейчас он перераспределяется в онлайн-игры, мессенджеры и стриминговые сервисы», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Как пояснили в пресс-службе, все это учитывается при развитии сети и разработке опций. Например, абоненты могут бесплатно и без ограничений раздавать интернет на максимальных скоростях со смартфона своим друзьям и близким.

Посмотреть полное исследование Ookla можно здесь.