Автобусный тур по новостройкам Ижевска: найдем квартиру на любой вкус!

Фото: Диля Ахмадишина

Вы заинтересованы в покупке жилья, но не хватает времени посмотреть все квартиры? «Комсомолка» приглашает ижевчан в бесплатный тур по новостройкам, который состоится в субботу, 17 июня, с 09:00 до 15:00*.

Участники смогут побывать на строительных площадках и внутри ЖК, оценить преимущества квартир с черновой, предчистовой и чистовой отделкой, задать вопросы застройщикам и получить исчерпывающую информацию о новых домах.

Группа будет передвигаться между новостройками на комфортабельном автобусе в сопровождении ведущей. В каждом жилом комплексе гостей встретит представитель застройщика, который проведет подробную экскурсию.

Если вы собираетесь покупать квартиру и находитесь в поиске подходящего по всем параметрам варианта, поехали с нами! Мы побываем в следующих строящихся домах:

- ЖК «Крымский»

- ЖК «Легенда»

- ЖК «Настроение»

- ЖК «Цветочный город»

- ЖК «Семейный парк»

- ЖК «Ближе к звездам»

Подать заявку можно до 14 июля 2021 года по телефонам: +7 (3412) 945-050, +7 (912) 443-12-13. Или на почту kp@mgcentr.ru

*Возможно изменение времени окончания

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