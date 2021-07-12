«Удмуртнефть» повышает промышленную безопасность при выполнении ремонта резервуаров

Фото: «Удмуртнефть»

Специалисты ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова (работает под управлением НК «Роснефть» и КНХК «Синопек») успешно испытали и внедрили современную систему мониторинга, которая контролирует температуру и давление во время проведения ремонтных работ резервуарного парка, а также ведет учет полученных данных. Данная технология направлена на повышение уровня промышленной безопасности.

«Удмуртнефть» уделяет особое внимание развитию современных технологий и цифровизации производства. Это позволяет предприятию эффективно разрабатывать зрелые месторождения и оставаться конкурентоспособным на нефтяном рынке.

Система мониторинга резервуаров включает в себя специальные регистрационные датчики, а также специальное программное обеспечение. С беспроводных датчиков, установленных по всей высоте резервуара, данные о температуре и давлении по радиоканалу передаются на ретранслятор и далее в диспетчерскую. В случае превышения предельных значений программа подает звуковой сигнал, предупреждая оператора.

Система мониторинга позволяет безопасно проводить пропарочные работы на всем резервуарном парке предприятия (95 РВС), а также может быть задействована в других технологических процессах.

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