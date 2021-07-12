12 июля в Ижевске ожидается сильный ветер и до +27°С

Какая погода ждет ижевчан в понедельник Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Погода сегодня будет довольно жаркой, но ветреной. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 12 июля в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +25..+27°С. Ветер будет северным, 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на термометре около +12°С. Направление ветра не изменится, а скорость может существенно снизиться.

Желаем вам отличного дня!

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