Спасатели в Ижевске достали из кроны дерева лист кровельного железа

Для того чтобы достать опасный объект, пришлось использовать пожарную лестницу Фото: instagram.com/pss_izh/

В минувшие выходные спасатели Ижевска приняли довольно необычный вызов. Как сообщает в своем «Инстаграме» профессиональное аварийно-спасательное формирование города, за помощью обратились жители дома №351 по улице Коммунаров. На дереве в их дворе неизвестно откуда появился довольно большой металлический лист, который угрожал вот-вот рухнуть на головы прохожих.

Спасатели предположили, что это фрагмент кровли одного из домов, который сорвало порывом ветра.

Лист металла застрял в кроне дерева Фото: instagram.com/pss_izh/

Для того чтобы вынуть лист металла, понадобилось привлечь спецтехнику, поэтому на помощь позвали пожарных. Лист благополучно сняли и доставили на землю.

«Обычно бывают кошки, а тут железо», – пошутили спасатели, однако тут же предупредили жителей, что при усилении ветра лучше не прятаться под одиноко стоящими деревьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Усиление северного ветра ожидается 12 июля в Удмуртии

- 12 июля в Ижевске ожидается сильный ветер и до +27°С