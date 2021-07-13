«Жалко Англию»: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева о финале Евро-2020

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Уроженка Удмуртии, чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем инстаграме прокомментировала результат финального матча недавно завершившегося чемпионата Европы по футболу.

«Жалко Англию, чуть-чуть и победа. Шикарная игра! Но я рада за Италию! Вратарь – лучший!» – пишет спортсменка в сториз.

Финальный матч Евро-2020 между национальными сборными Англии и Италии состоялся в Лондоне 11 июля (чемпионат был перенесен на год из-за пандемии коронавируса). Основное и дополнительное время матча завершились вничью 1:1, по пенальти победу одержала сборная Италии. В последний раз Италия брала этот титул 53 года назад.

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