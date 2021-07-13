Карта распространения коронавируса на 13 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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142 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 13 июля. 41 пациент выздоровел, 5 человек скончались.

Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 746

Глазов — 1 762

Воткинск — 1 568

Можга — 2 068

Сарапул — 1 399

Завьяловский район — 2011

Алнашский район — 670

Балезинский район — 707

Вавожский район — 321

Воткинский район — 416

Глазовский район — 386

Граховский район — 215

Дебесский район — 312

Игринский район — 845

Камбарский район — 333

Каракулинский район — 227

Кезский район — 421

Кизнерский район — 374

Киясовский район — 261

Красногорский район — 422

Малопургинский район — 517

Можгинский район — 406

Сарапульский район — 442

Селтинский район — 295

Сюмсинский район — 371

Увинский район — 1 195

Шарканский район — 596

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 517

Ярский район — 301

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