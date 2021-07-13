Карта распространения коронавируса на 13 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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142 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 13 июля. 41 пациент выздоровел, 5 человек скончались.
Рассказываем о статистике по городам и районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 746
Глазов — 1 762
Воткинск — 1 568
Можга — 2 068
Сарапул — 1 399
Завьяловский район — 2011
Алнашский район — 670
Балезинский район — 707
Вавожский район — 321
Воткинский район — 416
Глазовский район — 386
Граховский район — 215
Дебесский район — 312
Игринский район — 845
Камбарский район — 333
Каракулинский район — 227
Кезский район — 421
Кизнерский район — 374
Киясовский район — 261
Красногорский район — 422
Малопургинский район — 517
Можгинский район — 406
Сарапульский район — 442
Селтинский район — 295
Сюмсинский район — 371
Увинский район — 1 195
Шарканский район — 596
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 517
Ярский район — 301
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