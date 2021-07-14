В Удмуртии скорость мобильного интернета достигла 100 Мбит/с

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Tele2 ускорила мобильный интернет в ряде населенных пунктов Удмуртии. На базовых станциях установили дополнительное оборудование четвертого поколения. Теперь скорость мобильного интернета выросла в среднем на 20%, а в некоторых, в том числе удаленных от центра районах, она достигает 100 Мбит/c.

Tele2 продолжает работать над расширением емкости сети и увеличением скорости мобильного интернета 4G. В период с января по июнь на базовых станциях в 3 районах Удмуртии специалисты компании установили оборудование LTE Advanced. Его преимущество – в использовании нескольких каналов передачи данных, что обеспечивает стабильность сигнала и высокую скорость соединения.

Благодаря модернизации сети в пяти населенных пунктах с населением более 30 000 человек скорость мобильного интернета в зоне охвата обновленной базовой станции выросла в среднем на 20%. Во время контрольных замеров скорость загрузки данных достигала 100Мбит/с. Аналогичную работу специалисты оператора провели в селе Сергино Балезинского районе, в деревне Соколовке Сарапульского района и в поселке Игра.

«Приволжье – высокотехнологичный и развивающийся регион, где потребность в мобильном интернете с каждым годом возрастает. Tele2 регулярно строит новые базовые станции и модернизирует существующую инфраструктуру, чтобы жители регионов могли использовать функционал своих гаджетов и возможности интернета четвертого поколения на 100%, в том числе в удаленных от центра населенных пунктах. Постоянное внедрение современных технологий остается приоритетной задачей для Tele2», – Андрей Иванов, технический директор макрорегиона «Волга» Tele2.