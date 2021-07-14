«Ижсталь» увеличила реализацию в первом полугодии

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») за 6 месяцев текущего года реализовал 182 тыс. тонн металлопродукции, что на 4 % больше, чем годом ранее.

Отгрузка калиброванного проката, стальных фасонных профилей высокой точности и стали со специальной отделкой поверхности выросла на 14 %, горячекатаного проката – на 5 %, холоднокатаной ленты – на 2 %.

Увеличилась выплавка марок стали: конструкционных с никелем – на 32 % и нержавеющих с никелем – на 28 %, инструментальных углеродистых – на 40 % и инструментальных легированных – на 19 %. Наибольший прирост – в 50 % – показала выплавка быстрорежущей стали.

Завод поставляет продукцию предприятиям автопрома, машино-, авиа- и ракетостроения, производителям нефтедобывающего оборудования и горнодобывающей техники.

Информация от партнера.