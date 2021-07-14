Четыре профессии будущего, которые обеспечат высокий доход

Ведущий разработчик компании «СберМаркет» Александр Бунтов

Мир не стоит на месте. Многие профессии, которые еще год назад были актуальны, сейчас теряют свою престижность. Чтобы не остаться без достойной заработной платы, необходимо мыслить на несколько шагов вперед. Так, если в будущем весь мир будет наполнен IT (АйТи) и узким кругом специалистов, необходимо стать тем человеком, который умеет работать с техникой и подбирать кандидатов.

О четырех главных профессиях, которые помогут попасть в круг высокооплачиваемых специалистов востребованной сферы, «Комсомолке» рассказал ведущий разработчик компании «СберМаркет» Александр Бунтов.

HR. Если у вас хорошо развиты коммуникативные навыки, вы разбираетесь в основах программирования и можете разработать качественную систему отбора кандидатов – вы будете высоко цениться в этой сфере. Задача HR (ЭйчАр) – снизить возможные риски на этапе отбора и найма специалистов. Он должен привлечь опытных работников, отсеивая неподходящих соискателей.

Интернет-маркетолог. Это творческий многофункциональный специалист, который отвечает за продвижение сайта в поисковых системах («Яндекс», «Гугл» и другие). Задача маркетолога – вывести сайт на первые страницы поисковика, и для этого он использует множество инструментов: анализ текстов конкурентов, структур сайтов, целевой аудитории. Маркетолог выполняет и другие работы, связанные с увеличением посещаемости сайта. Тесно работает с копирайтерами, социальными сетями и может сам настроить эти инструменты.

Системный администратор. Для этой профессии необходим технический склад ума. Если в школе вы могли переустановить операционную систему своего компьютера и получали от этого удовольствие, помогали своим друзьям с вирусами и установкой WI-FI (Вай-Фай), можете попробовать себя в качестве системного администратора. Этот специалист поддерживает компьютерную сеть и всю рабочую инфраструктуру. Сейчас большинство специалистов DeVops (ДеВопс) с зарплатой от 200 тысяч рублей преимущественно вырастают из системных администраторов.

Тестировщик. Самая первая ступень вхождения в ряды web-разработчиков (веб-разработчиков) начинается именно с этой профессии. Этот специалист непосредственно взаимодействует с кодом, который написан программистом. Задача тестировщика – найти ошибки, которые совершил разработчик, и отправить код на доработку. Например, программист работал над авторизацией пользователя в личный кабинет. Задача тестировщика – проверить, сработает ли вход в личный кабинет при правильном введении логина и пароля пользователя.

«Войти в сферу IT не так сложно, как кажется. Для начала определитесь с тремя базовыми триггерами. Во-первых, задайте себе вопрос, обладаете ли вы аналитическим складом ума. Здесь не нужно иметь международных наград в сфере высшей математики. Если вы умеете составлять таблицы в программе Excel (Эксель), понимать логику построения, структурирования информации в ней и последовательность своих задач – вы в деле. Во-вторых, определите свои личностные сильные стороны: коммуникативные навыки, внимательность к деталям, творческая фантазия. Именно они помогут выбрать узкую специфику работы в огромной сфере IT, где вы сможете достичь успеха. И в-третьих – интерес к этой области. Только страсть поможет преодолеть трудности при изучении новой информации и не сдаться. Эти периоды неминуемы, но именно тот, кто не опускает руки в такие моменты, сможет достичь цели», – поделился своим опытом Senior Software Engineer (Сениор Софтвеа Инжениэ) компании «СберМаркет» Александр Бунтов.