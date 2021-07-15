Тарифы на изготовление продукции для участия в предвыборной агитации

Общество с ограниченной ответственностью «Гросверк» уведомляет о готовности к изготовлению рекламной продукции для кандидатов участников избирательных компаний:

- Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва в соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», которые состоятся 19 сентября 2021 г.: Удмуртской республики, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Чувашия, Республики Мордовия, Республики Марий-Эл, Республики Коми, Астраханской области, Свердловской области, Челябинской области, Кировской области, Оренбургской области, Нижегородской области, Самарской области, Саратовской области, Пензенской области, Пермского края, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Чеченская Республика, Алтайский край, Красноярский край, Ставропольский край, Вологодская область, Кировская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Омская область, Орловская область, Псковская область, Тамбовская область, Тверская область Томская область, Тюменская область, Санкт-Петербург.

Общество с ограниченной ответственностью "Гросверк", 426053, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, дом 73, оф. 9, тел. +7 (916) 466-23-31, тел. +7 (912) 441-10-00, e-mail: man10@aimantpro.ru изготавливает рекламные ароматизаторы в авто с нанесением любой символики, логотипов, изображений и любой контактной информации, способствующей привлечению избирателей.

Стоимость тиражей:

1000 шт. – 17,00 руб. шт.

3000 шт. – 15,00 руб. шт.

5000 шт. – 13,00 руб. шт.

Цены указаны с учетом стоимости доставки в ваш регион.

Срок производства 14 рабочих дней.

Агитационные материалы изготавливаются на условиях 100% предоплаты.

Будем рады сотрудничеству с кандидатами и их представителями от региональных партийных фракций и представителями кандидатов в главы регионов.

Реклама.