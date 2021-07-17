Строите дом? Подайте заявку на участие в новом проекте «Комсомолки»

Фото: pexels.com

Портал IZHLIFE и «Комсомольская правда»-Ижевск» объявляют старт нового видео-проекта «Скорая строительная помощь». В серии трансляций мы разберем наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются ижевчане при строительстве собственного дома, а также расскажем, как их решить и исправить все возможные недочеты.

В качестве экспертов проекта выступят представители строительной компании «СтройРесурс» с более чем 10-летним опытом работы. Их задача – выявить все возможные недочеты, которые в будущем могут сказаться на качестве дома. А главное – они подскажут, как их исправить. Это отличный шанс получить бесплатную консультацию на любом этапе строительства дома.

Хотите, чтобы эксперты выехали к вам? Оставьте заявку на участие в проекте. Сделать это можно тремя способами:

- позвонить по телефону в Ижевске 945-005 (по будням с 9 до 18 часов);

- написать на почту kardo@mgcentr.ru с пометкой «Скорая строительная помощь» и указанием вашего номера телефона для связи;

- написать в Вайбер по номеру 8 906 817 09 18

Эксперты компании «СтойРесурс» приедут к вам на стройку, проведут экспертизу и дадут советы по исправлению всех возможных недочетов. А мы – снимем это на видео.

Внимание! Мы рассматриваем для участия в проекте дома на любой стадии строительства – от фундамента и голых стен до готового дома. Одно условие: объект должен находиться на территории Ижевска или Завьяловского района.