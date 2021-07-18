Дожди и до +28°С ожидаются в Ижевске 18 июля

Небольшие дожди ожидаются в Ижевске 18 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. На календаре 18 июля, воскресенье. Как проходят выходные? К сожалению, прогнозы синоптиков сегодня не очень радостные. Рассказываем, что же ждет нас за окном?

По данным удмуртского гидрометцентра, в столице Удмуртии ожидается температура до +26...+28 °С. При этом на небе будет переменная облачность, местами обещают небольшие кратковременные дожди и грозы. Западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +14...+16 °С. Ожидается переменная облачность, но без осадков.