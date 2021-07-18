Гороскоп на 19 июля для ижевчан: Овнов завалят работой, а у Скорпионов появится время на любимое хобби

Что подсказывают звезды? Фото: freepik.com
ОВЕН
Понедельник - день тяжелый. К сожалению, это про вас сегодня. С самого утра навалится много работы и вся с пометкой срочно.
ТЕЛЕЦ
А тельцы наоборот сегодня отдыхают. Все дела будут сделаны уже в первой половине дня, оставив лишь мелкие задачи на послеобеденное время.
БЛИЗНЕЦЫ
Не спешите и прекратите суетиться по пустякам. Остановитесь на мгновение, посмотрите вокруг. Глубокий вдох. И с улыбкой возвращайтесь к делам.
РАК
Вы сегодня звезда! Коллеги и близкие заваливают вас комплиментами, а окружающие не сводят глаз от вашего безупречного образа.
ЛЕВ
Львы на пороге новой жизни и новых свершений. Не переставайте верить в себя, как в вас верят близкие. Впереди множество открытий и увлечений.
ДЕВА
Прекратите всех опекать и думать, что никто не справится без вашей помощи. Отдохните от постоянных указаний и надзора. Посвятите этот день себе.
ВЕСЫ
Звезды говорят, что сегодня будет весьма романтичный день. Внимание противоположного пола, цветы, а под вечер может и бокал шампанского.
СКОРПИОН
Вы сегодня огромные молодцы. Все сделано с холодным умом и в срок, без лишних напряжений и стресса. Поэтому вечером вы наконец-то сможете посвятить себя новому хобби.
СТРЕЛЕЦ
Ваши близкие замечают, что вы стали меньше уделять им внимания и дарить ласку и тепло. Сегодня отличный день, чтобы показать, как важны вам семья и друзья.
КОЗЕРОГ
Пора выходить из спячки и начинать жить! Не только работа и дом должны существовать. Нужно знать и время погулять в новом парке, перекусить в интересном ресторане.
ВОДОЛЕЙ
Самое время попробовать то, что давно хотели, но все никак не решались. Прыгнуть с парашютом, научиться кататься на скейте или может начать плести из бисера?
РЫБЫ
Сегодня вас ждут разочарования за разочарованиями не только от коллег, но и от близких. Возможно, неверность со стороны партнера.