За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 144 человека

К сожалению, 7 человек скончались Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 19 июля в Удмуртии выявлено 144 новых случая коронавируса. В числе заболевших 22 ребенка до 14 лет и 16 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 4 летальных случая.

45 человек выздоровели, их выписали.

3 707 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 829 – в состоянии средней степени тяжести, 167 – в тяжелом состоянии.

Всего на 19 июля в Удмуртии зарегистрировано 38 259 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 981 человек выздоровели.

Вакцинированы 261 837 жителей Удмуртии. Из них 174 540 прошли через оба этапа вакцинации.

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