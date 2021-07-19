Реконструкция дороги Якшур-Бодья — Шаркан завершилась в Удмуртии

Замечаний к ремонту нет. Фото: пресс-служба нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Приемочная комиссия проверила качество ремонта на дороге Якшур-Бодья — Шаркан. Замечаний нет. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Раньше участок был грунтовым. При этом по дороге в день передвигается более 1,5 тысяч автомобилей. Среди них — тяжелые сельхозмашины, потому что на пути находятся два крупных предприятия: «Ошмес» и «Восток». Участок связывает два районных центра и три муниципальных образования с населением более 3 тысяч человек.

«Другой дороги у нас нет. По ней передвигаются все – люди едут на работу и с работы, с утра с территории машинно-тракторного двора техника уходит в поля, вечером обратно. Комбайны, зерноуборочная и кормоуборочная техника, самосвалы – все идут здесь. Это основная наша дорога, мы очень долго ждали. У нас эта дорога стоит на первом месте в развитии экономики района, нашего сельского хозяйства», — цитирует пресс-служба генерального директора АО «Ошмес» и АО «Восход» Шарканского района Анатолия Хохрякова.

В этом году дорогу отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Здесь провели работы по планированию откосов и земельного полотна. На трех участках заменили грунт. Кюветы укрепили щебнем и бетоном. Под дорогой теперь проходят две водопропускные трубы. На самом участке уложили песок, щебень и два слоя асфальтобетона.

К выполненной работе претензий у комиссии нет. В приемке участвовали общественники, население и независимый стройконтроль.

В 2022 году ремонт на участке продолжится. Приведут в порядок 4,6 км трассы.

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