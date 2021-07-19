457 жителям Удмуртии в июне отключили электричество за неуплату

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1014 человек в Удмуртии попали под санкции энергетиков из-за задолженности за «коммуналку». Как сообщает пресс-служба ПАО «ЭнергосбыТ Плюс», общая сумма долгов на 1 июня составила 26,2 млн рублей.

Всего планировали отключить электроэнергию 2449 должникам. Однако после предупреждения 9 человек заключили договоры по рассрочке, а 1426 жителей все-таки погасили долги.

457 человек уже сидят без электроэнергии. Остальные 557 ждут своего часа.

«При отключении электроэнергии за долги, сотрудники энергокомпании соблюдают все обязательные требования законодательства и предупреждают владельцев лицевых счетов, что возобновление подачи электроэнергии производится при условии погашения долга и оплаты услуг по подключению», - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что энергетики идут на крайние меры лишь в случае игнорирования предупреждений. Если должник не платит за энергию в течение 2 месяцев, то ему под роспись вручают уведомление о предстоящих ограничениях. И только по истечении 20 дней с даты вручения извещения формируются адресные списки и начинаются фактические отключения.

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