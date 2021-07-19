За минувшие выходные в Удмуртии утонули 4 человека

Место происшествия в Якшур-Бодьинском районе Фото: СУ СКР по УР

Тела четырех утонувших жителей нашли в Удмуртии за выходные. География утоплений обширная: Сарапульский, Якшур-Бодьинский, Кизнерский и Селтинский районы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, одного из утопленников пока не удалось опознать.

В субботу, 17 июня нашли тела двоих утонувших мужчин 38 и 28 лет ( пруды Якшур-Бодьинского и Кизнерского районов соответственно). Что характерно, обоих нашли примерно в одно и то же время в районе 15:00-15:30. Оба перед смертью выпивали, но первый упал в воду, а второй пошел купаться и утонул.

Тело 46-летней женщины нашли в воскресенье, 18 июля в 15:00 в Селтинском районе в реке Кильмезь у деревни Льнозавод. Она также употребляла алкоголь в компании знакомых и решила искупаться.

В воскресенье в 20:00 в реке Кама у сарапульской лодочной станции нашли тело неизвестного мужчины в возрасте на вид от 40 до 45 лет. Причиной смерти также является утопление. Сейчас устанавливается личность погибшего.

В рамках доследственной проверки осмотрели все места происшествий, назначили судебно-медицинские экспертизы, опрашивают очевидцев. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств утоплений.

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