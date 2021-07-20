В Ижевске продолжается прием видео на конкурс «Карапузы, на старт!»

Фото: архив КП

Мамы и папы Ижевска, успейте отправить видео на конкурс «Карапузы, на старт!»! Приглашаем к участию родителей с детьми от семи месяцев до трёх лет включительно. Спасибо всем, кто уже отправил нам видеоролики со своими чудесными малышами. Только посмотрите на этих карапузов!

Ещё больше видероликов от участников смотрите здесь.

Как принять участие? Снимите забавное видео, как малыш проползает/проходит импровизированную дистанцию и выиграйте один из множества классных подарков (о них мы расскажем чуть позже, следите за новостями на нашем сайте).

Важно: видео должно быть горизонтальным, без наложения музыки и длиться не более двух минут.

Какие есть номинации и куда отправлять видео? Номинации конкурса, адреса приёма заявок и правила смотрите по ссылке.

На отправку заявок остается всё меньше времени: приём завершится 8 августа. Ждём ваше видео!

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону: 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.