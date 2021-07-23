Погода в Ижевске 23 июля: дожди и +22 °С

Погода в Ижевске 22 июля: дожди и +22 °С Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Пятница, 23 июля, порадует горожан не слишком жаркой погодой, при этом обильных ливней и гроз синоптики не прогнозируют.

Так, Удмуртский Гидрометцентр сегодня обещает переменную облачность и местами небольшие кратковременные дожди. Столбик термометра достигнет отметки +20..+22. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером температура воздуха составит +13..+21 °С (по ощущениям +16 °С), а к ночи похолодает до +9 °С. При этом сервис не обещает осадков.

Влажность воздуха днем составит 49%, а к вечеру – 88%.

А вот согласно прогнозу GISMETEO, небольшой дождь ожидается около десяти часов утра. При этом весь день будет пасмурно, меньше облаков станет лишь вечером.

К десяти часам вечера синоптики обещают практически штиль: скорость ветра сократится до 1 м/с.

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