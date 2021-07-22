Гороскоп на 23 июля для ижевчан: Овнам стоит поберечь нервы, а Весам не помешало бы сменить круг общения

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Поберегите нервы. День действительно непростой, однако вы чересчур драматизируете. На самом деле, все вовсе не так плохо.

ТЕЛЕЦ

Насыщенный день. Сегодня могут стать явью ваши самые сокровенные мечты. Нужно лишь проявить смелость и решительность. Вечером возможны положительные сдвиги на личном фронте.

БЛИЗНЕЦЫ

Рассортируйте свои дела по степени важности. Вы успеете сделать едва ли половину от запланированного. Так пусть это будет хотя бы важная и интересная половина.

РАК

Звезды советуют не ввязываться с споры, но совсем избежать конфликтов не получится при всем желании. Вероятны проблемы со здоровьем, поэтому внимательнее отнеситесь к своему организму.

ЛЕВ

С осторожностью беритесь за любые начинания. Но – обязательно беритесь! Вы застоялись на месте, вас эта ситуация явно не устраивает.

ДЕВА

Хороший день для примирения и новых знакомств. С общением у вас сегодня все в порядке. Старайтесь быть пунктуальными – звезды намекают, что даже минимальное опоздание может стоить очень дорого.

ВЕСЫ

Вы очень зависимы от окружающей вас атмосферы. Попробуйте сменить круг общения или даже работу – и сразу же почувствуете облегчение. Если, конечно, новый коллектив не будет токсичнее предыдущего.

СКОРПИОН

Жизнь предоставит вам прекрасную возможность подумать и распланировать жизнь на месяц или два вперед. Воспользуйтесь этой возможностью. Пока вы не наметите хотя бы примерный маршрут, пытаться двигаться куда-либо бесполезно.

СТРЕЛЕЦ

Ваше переменчивое настроение в первой половине дня сведет с ума любого собеседника. Вас очень легко спровоцировать на конфликт. Звезды советуют свести любое общение к минимуму.

КОЗЕРОГ

В работе все будет хорошо. Вы выполните и перевыполните план на день. Стоит обратить свой взор на отношения со второй половинкой, если таковая имеется – возможно, вы уделяете ей недостаточно внимания, и скоро это приведет к конфликтам и ссорам.

ВОДОЛЕЙ

Избегайте рутины, если есть такая возможность. Лучше всего у вас сегодня получится решать нестандартные творческие задачи. Звезды советуют отказаться от вредных привычек.

РЫБЫ

Ровный день. Неудачи будут чередоваться с победами. Чтобы побед было хотя бы чуточку больше, постарайтесь быть последовательными и чуть более предсказуемыми, чем обычно.

Будьте в курсе: «Комсомольская правда» в Ижевске проводит конкурс видео «Карапузы, на старт!» - для детей с 7 месяцев по 3 года включительно. Как принять участие – читайте по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевчанка с алопецией попала на страницы европейского модного журнала

Девочка из Ижевска снялась в программе «Большие и маленькие» на телеканале «Культура»