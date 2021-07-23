Двое недобросовестных рыбаков в Удмуртии нанесли природе ущерб в размере 143 тыс. руб.

Фото: архив КП

Двое жителей Камбарского и Каракулинского районов занимались незаконным выловом рыбы и раков на Каме неподалеку от деревни Зуевы Ключи. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, они использовали сети, хотя при любительском рыболовстве это запрещено.

Таким образом они наловили рыбу различных видов и 272 рака, нанеся природе ущерб в размере 143 тысяч рублей. Добровольно возместить его мужчины отказались, поэтому прокурор Каракулинского района подал на них судебный иск о взыскании причиненного ущерба.

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