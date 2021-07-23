В Ижевске ищут владельца украденного велосипеда

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

19 июля сотрудники уголовного розыска 2-го отдела полиции (по Октябрьскому району) УМВД России по г. Ижевску задержали предполагаемого серийного похитителя велосипедов. Как сообщает пресс-служба ведомства, установлена причастность 19-летнего ижевчанина к кражам 7 велосипедов, именно столько нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Однако в полицию поступило лишь 6 заявлений о кражах велосипедов, их вернули законным владельцам. Похититель признался, что 7-ой велосипед был похищен им 29 июня этого года со стадиона «Юпитер» в городке Металлургов.

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Ижевску

«Если Вы являетесь владельцем этого велосипеда (серийный номер на раме 090М302952) или знаете, кому он принадлежит, обратитесь в дежурную часть отдела полиции №2, по телефону (3412)415-620 или 8-982-119-44-47», - просит пресс-служба ведомства.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Велосипедист из Удмуртии Михаил Белокрылов взял золото на Первенстве России по маунтинбайку

«Победу будем выгрызать!: как спортсмены из Удмуртии готовятся к Олимпиаде в Токио