В результате ДТП в Ижевске на Горького перевернулась иномарка

Фото: УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске 23 июля около 21:30 на улице Максима Горького произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации УГИБДД МВД по Удмуртии, столкнулись две иномарки. Водитель «Хендай-Крета» при развороте не предоставил преимущество в движении водителю «Рено-Логан». В результате столкновения «Хендай» перевернулся.

Пострадали 46-летний водитель, 45-летняя женщина-пассажир и 5-летний мальчик. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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