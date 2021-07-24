Пьяный велосипедист в Ижевске протаранил два авто

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В Ижевске 23 июля около 16:00 на улице Короткого произошло ДТП с участием пьяного велосипедиста. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительной информации, пьяный 22-летний велосипедист врезался в две машины – «Лада Веста» и «Лада Гранта».

«Он резко так остановился, я не успел среагировать и налетел на машину, разбил стекло», - рассказал виновник происшествия. На вопрос выпивал ли он, молодой человек, не увиливал, и признался, что выпил. Факт опьянения подтвердило и проведенное медосвидетельствование.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, его отвезли в больницу. В отношении него возбуждены административные материалы, ведется расследования. Машины получили механические повреждения.

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