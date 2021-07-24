Погасил несуществующие кредиты: в Удмуртии мошенники похитили у мужчины почти 1 миллион рублей

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Полицейские отделения «Алнашское» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». К ним обратился 30-летний мужчина с заявлением о хищении миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и попросил подтвердить заявку на оформление кредита на сумму 500 тысяч рублей. Мужчина отметил, что не оформлял кредит, на что неизвестный ответил, что с целью предотвращения незаконной операции, нужно оформить «зеркальный» кредит. Потерпевший согласился и действовал по указаниям звонившего. Так, он перевел на незнакомый счет 500 тысяч рублей, а через несколько дней еще 300 тысяч рублей и еще около 200 тысяч рублей.

Общий ущерб составил 988 тысяч рублей. Полицейские устанавливают причастных к преступлению лиц.

МВД по Удмуртии напоминает, ни под каким предлогом не переводите денежные средства неизвестным вам лицам.

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