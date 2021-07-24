Жителям сгоревших домов в микрорайоне Новые парники в Ижевске предложили два пути решения проблемы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

23 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев встретился с жителями, чьи дома сгорели 15 июля в мкрн Новые парники. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Погорельцам предложили два пути решения жилищного вопроса. Во-первых, сгоревший дом №18 можно признать аварийным и тогда жильцы получат жилье по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Во-вторых, собственники помещений сгоревших домов смогут получить в собственность земельный участок, где построят совместное жилье.

Напомним, пожар произошел 15 июля на улице 2-я Парниковая. Сгорели два двухэтажных дома, без крыши над головой остались 13 человек, в том числе двое детей. Сейчас некоторые живут в муниципальном маневренном фонде, некоторые у соседей или родственников.