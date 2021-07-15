На улице 2-я Парниковая в Ижевске горели 2 деревянных барака

Фото: МЧС по Удмуртии

Сегодня вечером в Ижевске на улице 2-я Парниковая горели два строения барачного типа. Пожарные уже ликвидировали открытый огонь, идет проливка территории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС в официальной группе «ВКонтакте»

Сообщение о возгорании поступило в 17:26. К тушению пожара на площади 350 кв. м. было привлечено 75 человек и 22 единицы техники, в том числе 59 человек и 15 единиц техники от МЧС России. В 17:53 открытый огонь был ликвидирован. К счастью никто не пострадал.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение надворных построек и жилого дома с переходом огня на соседний жилой дом. Дома двухэтажные четырехквартирные барачного типа» - уточняется в сообщении.

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