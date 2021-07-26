На улице Базисной в Ижевске будет запрещена остановка транспорта

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление, которым запретил остановку транспортных средств на улице Базисной в сторону гаражного кооператива «Двигатель». Такой документ опубликовали на официальном сайте администрации города.

Здесь будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.23 «Фотовидеофиксация».

Новые знаки должны появиться до 10 августа. Кстати, на ул. Базисной действует одностороннее движение в сторону выезда на ул. Удмуртскую. На небольшом участке расположены две спортивные школы, гимназия, лицей, два детских сада, воспитательная колония, следственный изолятор и жилые дома.