Шесть человек скончались от коронавируса на утро 26 июля

Фото: Дмитрий Селезнев

В Ижевске на утро 26 июля от ковида скончались еще шесть человек. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

Скончавшимся женщинам было 71, 76, 82 лет. Мужчинам — 59, 70 и 72 года.

Заболели 150 человек. Среди заболевших 14 детей до 14 лет и 40 человек старше 65. 4 261 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 910 в состоянии средней степени тяжести, 178 в тяжелом.

Инфекция подтвердилась у 67 жителей Ижевска, 11 жителей Увинского района, девяти жителей Кизнерского района, восьми жителей Игринского района, по семь случаев в Воткинске, Глазове, Сарапуле и Завьяловском районе, по четыре случая в Можге, Воткинском, Сюмсинском и Шарканском районах, три случая в Вавожском районе, по два случая в Алнашском и Глазовском районах, по одному случаю в Можгинском, Селтинском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах.

Выздоровели 49 человек. 280 338 вакцинировали, из них 198 223 получили второй компонент.

Всего в регионе выявили 39 281 случаев болезни, 33 319 человека выздоровели. 613 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, еще также умерли 560 человек с признаками болезни.

Всего провели 1 372 263 исследований на инфекцию, из них за последние сутки 4 660.

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