Фото: как в Ижевске отметили день ВМФ

Часть мероприятий отменили из-за коронавируса. Фото: пресс-служба Ижевска

В Ижевске 25 июля отметили день Военно-Морского флота. Об этом сообщает пресс-служба города. «Комсомолка» делится фотографиями с праздника.

В этом году российскому флоту исполняется 325 лет. Фото: пресс-служба Ижевска

Утром возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы, а потом почтили память погибших минутой молчания.

Празднование началось с возложения цветов. Фото: пресс-служба Ижевска

«Будущее нашей страны в надежных руках, и с моря, и с суши мы надежно защищены. Мы знаем много примеров подвигов и героизма бойцов, которые служили во флоте», — цитирует пресс-служба главу Ижевска Олега Бекмеметьева.

Некоторых моряков наградили: Рухлядева Александра Никоноровича, одного из старейших подводников; Колесникова Алексея Сергеевича, полковника; и Фролова Андрея Анатольевича, капитана 3 ранга.

Фото: пресс-служба Ижевска

На пруду прошли первые гребные гонки на ЯЛ-6 с соблюдением всех противоэпидемических мер. Но из-за коронавируса все-таки пришлось отменить ряд традиционных мероприятий: построение по флотам, подъем флага.

Фото: пресс-служба Ижевска

В октябре исполняется 325 лет Российскому флоту.

В Ижевске прошли соревнования на ЯЛ-6. Фото: пресс-служба Ижевска

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