Видео: полицейская погоня за пьяным водителем в Удмуртии

Фото: Диля Ахмадишина

Сотрудники ДПС в Сарапуле в результате погони задержали водителя «Гранты». Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, водитель проехал «на красный», после чего проигнорировал требования остановиться. Началась погоня.

Когда два экипажа догнали и остановили 32-летнего нарушителя, он в попытке уйти от ответственности перелез на заднее сиденье, однако не учел того факта, что в машине он находился один.

Явно нетрезвый сарапульчанин отказался предъявить документы и вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам ГИБДД. На него было составлено несколько протоколов, машину забрали на спецстоянку. Идет расследование.

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