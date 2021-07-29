Последние новости Ижевска на утро 29 июля 2021 года: победа нашего боксера в 1/8 Олимпиады и кража 15 цистерн с нефтью

Фото: Пресс-служба СУ СКР по УР
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 29 июля. Ожидаются +23°C, будет облачно с прояснениями. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 29 июля 2021 года одной строкой:
- Тренер бронзовой олимпийской призерки из Ижевска Юлии Каримовой: «За эту медаль пришлось серьезно побороться»
- На перекрестке Воровского – Промышленная в Ижевске появится сквер
– Подкаст: день массажиста в Ижевске и чемпионат Удмуртии по массажу
– В Ижевске 29 июля закроют движение на участке улицы Красной
– В Ижевске в день ВДВ ограничат движение транспорта на центральных улицах
- Заявку на замену лифта до 6 августа могут подать жители 32 домов в Ижевске
- Видео: женская сборная Удмуртии по лапте победила на чемпионате России
– Гороскоп на 29 июля для ижевчан: у Тельцов получится решить срочные проблемы, а Раки вылезут из тупика
Перейдем к подробным новостям:
ПРОБЛЕМЫ С ПСИХИКОЙ У МАТЕРИ ВЫПАВШЕЙ ИЗ ОКНА СЕМИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ
Фото: Google Maps, пресс-служба СУ СКР по УР
После гибели семилетней девочки, которая выпала из окна, будучи оставленной без присмотра, у ее матери началось психическое расстройство:. Подробнее
ИВАНА ЯСТРЕБА ОСТАВИЛИ ПОД СТРАЖЕЙ
Иван Ястреб Фото: архив КП
Верховный суд республики отклонил апелляцию адвоката экс-главы Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба, обвиняемого в получении взяток. Защита просила смягчить меру пресечения. Подробнее
БОКСЕР АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ – В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ
Фото: instagram.com/alba_boxing/
Боксер из Удмуртии Альберт Батыргазиев в 1/8 финала олимпийского турнира одолел доминиканца и вышел в четвертьфинал. Подробнее
КРАЖА 15 ЦИСТЕРН С НЕФТЬЮ
Фото: Пресс-служба СУ СКР по УР
4 представителя организации, ремонтирующей нефтяные скважины, во время ремонта украли 15 цистерн с нефтью. Подробнее