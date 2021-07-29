Последние новости Ижевска на утро 29 июля 2021 года: победа нашего боксера в 1/8 Олимпиады и кража 15 цистерн с нефтью

Фото: Пресс-служба СУ СКР по УР

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 29 июля. Ожидаются +23°C, будет облачно с прояснениями. «Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 29 июля 2021 года одной строкой:

- Тренер бронзовой олимпийской призерки из Ижевска Юлии Каримовой: «За эту медаль пришлось серьезно побороться»

- На перекрестке Воровского – Промышленная в Ижевске появится сквер

– Подкаст: день массажиста в Ижевске и чемпионат Удмуртии по массажу

– В Ижевске 29 июля закроют движение на участке улицы Красной

– В Ижевске в день ВДВ ограничат движение транспорта на центральных улицах

- Заявку на замену лифта до 6 августа могут подать жители 32 домов в Ижевске

- Видео: женская сборная Удмуртии по лапте победила на чемпионате России

– Гороскоп на 29 июля для ижевчан: у Тельцов получится решить срочные проблемы, а Раки вылезут из тупика

Перейдем к подробным новостям:

ПРОБЛЕМЫ С ПСИХИКОЙ У МАТЕРИ ВЫПАВШЕЙ ИЗ ОКНА СЕМИЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ

Фото: Google Maps, пресс-служба СУ СКР по УР

После гибели семилетней девочки, которая выпала из окна, будучи оставленной без присмотра, у ее матери началось психическое расстройство:. Подробнее

ИВАНА ЯСТРЕБА ОСТАВИЛИ ПОД СТРАЖЕЙ

Иван Ястреб Фото: архив КП

Верховный суд республики отклонил апелляцию адвоката экс-главы Минстроя Удмуртии Ивана Ястреба, обвиняемого в получении взяток. Защита просила смягчить меру пресечения. Подробнее

БОКСЕР АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ – В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ

Фото: instagram.com/alba_boxing/

Боксер из Удмуртии Альберт Батыргазиев в 1/8 финала олимпийского турнира одолел доминиканца и вышел в четвертьфинал. Подробнее

КРАЖА 15 ЦИСТЕРН С НЕФТЬЮ

Фото: Пресс-служба СУ СКР по УР

4 представителя организации, ремонтирующей нефтяные скважины, во время ремонта украли 15 цистерн с нефтью. Подробнее