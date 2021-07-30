Светофор устанавливают на перекрестке улиц Баранова и Мужайской в Ижевске

Фото: Олег Бекмеметьев

В столице Удмуртии на оживленном перекрестке улиц Баранова и Мужайская начали устанавливать светофор. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр города Олег Бекмеметьев, перекресток стал очагом аварийности после капитального ремонта дороги в 2019 году.

«Муниципалитетом был разработан проект организации дорожного движения на пересечении этих улиц, который сейчас воплощается в жизнь. К началу учебного года, когда поток юных пешеходов увеличится, будет закончен монтаж объекта, выполнено его подключение к сети и тестирование», - сообщает глава Ижевска

Фото: Олег Бекмеметьев

Пресс-служба городской администрации сообщает о том, что первые секции светофора уже установлены, работы обошлись в 2,9 млн рублей. «Школьные маршруты будут безопаснее», - уверяют в пресс-службе.

Фото: Олег Бекмеметьев

Городской глава отмечает, что ижевчане жалуются и на другие оживленные перекрестки без светофоров – по ряду из них уже составляются проекты. В частности, в работе перекресток Карла Либкнехта-Орджоникидзе.«Этот перекресток планируем «осветофорить» в следующем году», - пишет мэр.

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