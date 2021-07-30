Фотофакт: Екатерина Скулкина из «Comedy Woman» провела свадьбу в Ижевске

Фото: instagram.com/itabriz
Актриса и резидент «Comedy Woman» (16+) стала ведущей одной из церемоний бракосочетания в Ижевске. Об этом в своем инстаграме сообщил продюсер и организатор мероприятий Табриз Шахиди.
«Эксклюзивная церемония бракосочетания в авторском исполнении (и сочинении) Екатерины Скулкиной. Увидеть и услышать такое доступно лишь избранным», - написал Табриз, поставив геотег «Ижевск».
Фото: instagram.com/itabriz
Скулкина выложила в свои соцсети видеоролик, в котором она стоит среди цветов и деревьев (или, как гласит подпись к видео, «среди красоты»). В соседнем посте она поздравила Табриза Шахиди с днем рождения.
Фото: instagram.com/eskulkina/
Фото: instagram.com/penthouse.rest
Вечером того же дня в сториз ижевского ресторана «Penthouse» появилось совместное фото Екатерины и Табриза.
Чью свадьбу вела звезда, не уточняется.
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