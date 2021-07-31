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Общество31 июля 2021 10:23

Два автомобиля столкнулись в центре Ижевска

Оба водителя получили травмы
Анастасия Михайлова
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Водителя «Хендай» доставили в 1 РКБ

Водителя «Хендай» доставили в 1 РКБ

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера, 30 июля, около 21:30 на перекрестке улиц Карла Маркса и Советская в Ижевске столкнулись два автомобиля «Киа» и «Хендай». Об этом сообщают в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

Мужчина 1989 года рождения на «Киа» столкнулся с мужчиной 1994 года рождения на «Хендай». Первый находился в состоянии опьянения. Он получил незначительные травмы. Другого водителя, по данным пресс-службы Поисково-спасательной службы Ижевска, доставили в 1 РКБ.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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