Два автомобиля столкнулись в центре Ижевска

Водителя «Хендай» доставили в 1 РКБ Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вчера, 30 июля, около 21:30 на перекрестке улиц Карла Маркса и Советская в Ижевске столкнулись два автомобиля «Киа» и «Хендай». Об этом сообщают в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

Мужчина 1989 года рождения на «Киа» столкнулся с мужчиной 1994 года рождения на «Хендай». Первый находился в состоянии опьянения. Он получил незначительные травмы. Другого водителя, по данным пресс-службы Поисково-спасательной службы Ижевска, доставили в 1 РКБ.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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