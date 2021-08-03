Директора УК в Удмуртии осудили за нецелевую растрату денег жильцов

С осужденного взыскано более 4 млн руб. невозмещенного ущерба Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии суд признал директора ООО «Первая Сарапульская управляющая компания» в Удмуртии суд признал виновным в причинении имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В 2013–2016 гг. мужчина получал от жильцов многоквартирных домов, обслуживанием которых занималась его УК, деньги за поставку горячей воды и отопления. Однако поставщикам услуг он никаких средств не перечислял, а направлял их на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц.

«Общая сумма причиненного ресурсоснабжающим организациям ущерба составила более 9 миллионов рублей», – говорится в сообщении. Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно. С осужденного взыскано более 4 млн руб. невозмещенного ущерба.

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