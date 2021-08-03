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Общество3 августа 2021 10:55

Для младшеклассников Ижевска к новому учебному году создадут 371 дополнительное место

Под начальные классы перепрофилируют 15 школьных кабинетов
Дмитрий Коренев
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В школы города пришли более 20 новых учителей начальных классов Фото: Олег Бекмеметьев

В школы города пришли более 20 новых учителей начальных классов Фото: Олег Бекмеметьев

В школах столицы Удмуртии к новому учебному году создадут 371 дополнительное место. Как сообщает у себя на странице «ВКонтакте» мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, под начальные классы перепрофилируют 15 школьных кабинетов.

«Работы в школах в полном разгаре: строители торопятся закончить ремонт к 1 сентября. В помещениях обновятся пол и стены, электрика, появится новая мебель, всё необходимое оборудование для учебного процесса», - пишет городской глава.

Отмечается, что в школах станет больше учителей начальных классов: в школы Ижевска принято более 20 молодых специалистов. Продолжают готовиться кадры в учебных заведениях города.

«К обучению в новом учебном году приступят 1012 педагогов начального звена», - сообщает Бекмеметьев.

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