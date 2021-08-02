Сборная Удмуртии завоевала серебро на Спартакиаде по велоспорту-маунтинбайку

Фото: Минспорт УР

Сборная Удмуртии участвовала в V Летней спартакиаде молодежи России по велоспорту-маунтинбайку, которая завершилась 30 июля в поселке Слюдорудник Челябинской области. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, спортсмены из республики завоевали командное серебро. Первое место заняла команда из Санкт-Петербурга, третьей стала сборная Чувашии.

«Команда из Удмуртии заняла второе место! Состав сборной: Григорий Калашников, Екатерина Костылева, Алена Иванова, Павел Балабанов, Анна Миролюбова и Илья Лужбин. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:18:28», – говорится в сообщении.

Также в рамках Спартакиады прошла гонка с выбыванием. Спортсмены из Удмуртии Григорий Калашников и Анна Миролюбова взяли серебро среди юниоров и юниорок (17–22 года) соответственно.

Анна также победила в дисциплине «шорт-трек» среди юниорок. Григорий Калашников стал вторым среди юниоров.

Напоминаем, на Олимпиаде в Токио спортсмен из Удмуртии Антон Синцов занял 11-е место в маунтинбайке. А еще один наш земляк Михаил Белокрылов недавно взял золото на первенстве России по маунтинбайку среди юношей 15–16 лет.

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