Двух 9-летних девочек сбили в Удмуртии

Фото: Диля Ахмадишина

3 августа в Удмуртии произошли сразу две аварии с участием 9-летних девочек. Как сообщает 1-ый отдел УГИБДД по Удмуртии, наезды были совершены в Ижевске и в Сарапуле.

Около 16:55 напротив дома № 44 на ул. К. Маркса в Сарапуле 9-летнюю девочку сбил автомобиль BMW с 25-летним водителем за рулем. Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Она получила телесные повреждения.

Около 18:32 напротив дома №48 на ул. Ст. Разина в Ижевске также 9-летнюю девочку сбил Hyundai Solaris, за рулем была 38-летняя женщина. Девочка вышла из-за стоящей машины. Она получила травмы.

«Уважаемые пешеходы! Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, предварительно убедившись в безопасности перехода. Не выходите или не выбегайте на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, перед близко идущим транспортом, из-за транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!», - говорится в сообщении.

Ведомство просит родителей помочь своим детям осознать важность Правил дорожного движения и сформировать у них привычку соблюдения этих Правил.

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