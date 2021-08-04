Почти 3,5 млн рублей дистанционно похитили у жителей Удмуртии за сутки

Деньги похитили у 12 человек, большинство из них - ижевчане. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии продолжают фиксировать случаи хищения денег с банковских счетов. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, только за последние сутки у 12-ти жителей республики похитили 3 млн 360 тыс. рублей.

«Большинство заявлений в полицию поступило от жителей г. Ижевска. Кроме того, денежные средства были похищены с банковских счетов жителей г.Глазова, Сарапульского и Киясовского районов. Возраст потерпевших – от 18 до 73 лет», - говорится в сообщении.

Мошенники похищали деньги под следующими предлогами: временный заработок на бирже, защита от незаконных транзакций, оплата путевок, покупка и продажа товаров в интернете.

Ведомство напоминает гражданам, что в банках есть вся необходимая информация для проведения любых операций с картами и счетами. Поэтому всякий, кто требует у вас данные карт и счетов, пин-коды или пароли из смс-сообщений, является мошенником.

«Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли, прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию банка». Ее номер указан на обороте банковской карты», - рекомендует пресс-служба. – «Если в отношении вас совершено аналогичное преступление, сообщите в полицию по тел. 02 (со всех мобильных - 102), либо в ближайший отдел полиции».

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