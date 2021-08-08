Около 9 тысяч человека устроились на работу с помощью службы занятости в Удмуртии с начала года

Удалось направить а профессиональное обучение 427 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала 2021 года в Удмуртии с помощью службы занятости устроились на работу 9 002 человека. Об этом в своих соцсетях сообщает министерство социальной политики региона.

От службы занятости трудоустроились 220 инвалидов.

Кроме того, удалось направить а профессиональное обучение 427 человек, в том числе 410 безработных и 17 женщин в декрете.

Отмечается, что востребованными на рынке труда в Удмуртии считаются профессии водителя автомобиля, продавца , электрогазосварщика, повара. Не менее востребованы дворники, кондуктора, каменщики и другие профессии связанные со сферой строительства.

В пяти Воткинске, Глазове, Ижевске, а также Увинском и Якшур-Бодьинском районах уровень безработицы ниже, чем в среднем по республике.