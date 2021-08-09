Более 200 тыс. рублей, собранных на капремонт жилых домов, похитила преступная группа в Удмуртии

Виновным придется возместить ущерб Фото: pixabay.com

Организованная преступная группа предстала перед судом в Сарапуле по обвинению в хищении денег жителей многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что в 2019 году члены этой банды неоднократно выводили деньги со спецсчетов на капремонт домов, относящихся к одной из местных управляющих компаний. Злоумышленники якобы проводили ремонтные работы и вносили данные об этом в документацию.

Общая стоимость несуществующих работ составила более 200 тыс. рублей, часть этих средств успели легализовать.

Теперь виновным предстоит возместить жителям причиненный ущерб. Участникам преступной схемы назначены различные сроки условного лишения свободы.

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